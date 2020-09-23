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В квалификации «Ролан Гаррос» осталось две россиянки

В квалификации «Ролан Гаррос» осталось две россиянки
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Российская теннисистка Виктория Кан не смогла пробиться во второй раунд квалификации Открытого чемпионата Франции. На старте отборочных соревнований она проиграла представительнице Румынии Елене-Габриэле Русе со счётом 5:7, 0:6. Поединок продолжался 1 час 22 минуты.

Кан стала пятой россиянкой, потерпевшей поражение в квалификации «Ролан Гаррос» 2020 года. Ранее проиграли Наталья Вихлянцева, Марина Мельникова, Валерия Савиных и Анастасия Комардина. Борьбу за выход в основную сетку продолжают Вера Звонарёва и Камилла Рахимова.

Следующей соперницей Русе будет американка Франческа ди Лоренцо (10).

В 2019 году победительницей «Ролан Гаррос» стала австралийка Эшли Барти. В финале она обыграла чешку Маркету Вондроушову со счётом 6:1, 6:3.

Звонарёва обыграла Вихлянцеву в квалификации «Ролан Гаррос»
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