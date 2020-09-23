Бенуа Пэр сыграл на турнире в Гамбурге, несмотря на два положительных теста на COVID-19

Французский теннисист Бенуа Пэр сообщил, что немецкие врачи разрешили ему выступить на турнире в Гамбурге (Германия), несмотря на два положительных теста на коронавирус.
«Перед стартом турнира я прошёл два теста на коронавирус, и они были положительными. Единственный отрицательный был вчера.
ATP должна объяснить правила. В Париже у некоторых игроков отрицательный результат, но из-за того, что у их тренеров результат положительный, они играть не могут. Здесь, в Германии, у тебя положительный тест — и ты можешь играть. Я поблагодарил врача и организаторов турнира за то, что они позволили мне сыграть", — приводит слова Пэра Tennis Head.
Бенуа снялся в ходе матча первого круга с норвежцем Каспером Руудом при счёте 4:6, 0:2.
29 августа Пэр сдал положительный тест на коронавирус и был исключён из состава участников Открытого чемпионата США. Бенуа был помещён на карантин. Более поздний тест француза на COVID-19 дал отрицательный результат.
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