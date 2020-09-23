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Андрей Кузнецов пробился в финал квалификации «Ролан Гаррос»

Андрей Кузнецов пробился в финал квалификации «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Российский теннисист Андрей Кузнецов пробился в финал квалификации Открытого чемпионата Франции. Во втором раунде отборочных соревнований он одолел представителя Японии Таро Дэниэла (8) со счётом 6:2, 3:6, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 54 минуты.

За выход в основную сетку Кузнецов поспорит с победителем поединка Джек Сок (США) — Факундо Багнис (Аргентина, 24). Борьбу в квалификации также продолжают россияне Роман Сафиуллин и Аслан Карацев.

Кузнецов пропустил почти два года из-за травмы. Спортсмена беспокоит хроническая травма тазобедренного сустава — из-за аналогичного повреждения в начале прошлого года едва не закончил карьеру британец Энди Маррей.

Матчи основной сетки «Ролан Гаррос» начнутся 27 сентября.

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