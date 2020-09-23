Андрей Кузнецов пробился в финал квалификации «Ролан Гаррос»
Российский теннисист Андрей Кузнецов пробился в финал квалификации Открытого чемпионата Франции. Во втором раунде отборочных соревнований он одолел представителя Японии Таро Дэниэла (8) со счётом 6:2, 3:6, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 54 минуты.
За выход в основную сетку Кузнецов поспорит с победителем поединка Джек Сок (США) — Факундо Багнис (Аргентина, 24). Борьбу в квалификации также продолжают россияне Роман Сафиуллин и Аслан Карацев.
Кузнецов пропустил почти два года из-за травмы. Спортсмена беспокоит хроническая травма тазобедренного сустава — из-за аналогичного повреждения в начале прошлого года едва не закончил карьеру британец Энди Маррей.
Матчи основной сетки «Ролан Гаррос» начнутся 27 сентября.
В квалификации «Ролан Гаррос» осталось две россиянки
- 23 сентября 2020
-
16:54
-
16:47
-
16:37
-
15:53
-
14:39
-
13:41
-
13:38
-
12:32
-
11:48
-
11:11
-
10:06
-
09:29
-
09:08
-
08:31
-
08:18
-
08:18
-
06:23
- 22 сентября 2020
-
23:10
-
22:02
-
21:39
-
21:15
-
20:28
-
19:44
-
18:01
-
16:08
-
15:34
-
14:36
-
13:12
-
12:56
-
11:57
-
10:57
-
09:59
-
09:32
-
09:01
-
08:51
Партнерский контент