Блинкова не сумела выйти в четвертьфинал турнира в Страсбурге, проиграв Соболенко

Российская теннисистка Анна Блинкова не смогла выйти в четвертьфинал турнира категории International, который проходит в Страсбурге (Франиция). В матче второго круга соревнований Блинкова проиграла представительнице Беларуси Арине Соболенко со счётом 6:1, 4:6, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 57 минут.
Блинкова подала один эйс, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 7. Четвёртая сеяная Соболенко один раз подала навылет, допустила 5 ошибок на подаче и реализовала 4 брейка.
Блинкова и Соболенко впервые встречались друг с другом в официальных матчах.
За выход в полуфинал Соболенко сыграет с Катержиной Синяковой из Чехии, которая ранее нанесла поражение седьмой ракетке турнира, россиянке Екатерине Александровой, со счётом 6:2, 6:4.
Блинкова последней из россиянок покинула основную сетку турнира в Страсбурге.
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