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Блинкова не сумела выйти в четвертьфинал турнира в Страсбурге, проиграв Соболенко

Блинкова не сумела выйти в четвертьфинал турнира в Страсбурге, проиграв Соболенко
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Анна Блинкова не смогла выйти в четвертьфинал турнира категории International, который проходит в Страсбурге (Франиция). В матче второго круга соревнований Блинкова проиграла представительнице Беларуси Арине Соболенко со счётом 6:1, 4:6, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 57 минут.

Блинкова подала один эйс, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 7. Четвёртая сеяная Соболенко один раз подала навылет, допустила 5 ошибок на подаче и реализовала 4 брейка.

Блинкова и Соболенко впервые встречались друг с другом в официальных матчах.

За выход в полуфинал Соболенко сыграет с Катержиной Синяковой из Чехии, которая ранее нанесла поражение седьмой ракетке турнира, россиянке Екатерине Александровой, со счётом 6:2, 6:4.

Блинкова последней из россиянок покинула основную сетку турнира в Страсбурге.

Страсбург. 2-й круг
23 сентября 2020, среда. 17:35 МСК
Анна Блинкова
59
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 2
1 		6 6
         
Арина Соболенко
12
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
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