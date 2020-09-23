Блинкова не сумела выйти в четвертьфинал турнира в Страсбурге, проиграв Соболенко

Российская теннисистка Анна Блинкова не смогла выйти в четвертьфинал турнира категории International, который проходит в Страсбурге (Франиция). В матче второго круга соревнований Блинкова проиграла представительнице Беларуси Арине Соболенко со счётом 6:1, 4:6, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 57 минут.

Блинкова подала один эйс, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 7. Четвёртая сеяная Соболенко один раз подала навылет, допустила 5 ошибок на подаче и реализовала 4 брейка.

Блинкова и Соболенко впервые встречались друг с другом в официальных матчах.

За выход в полуфинал Соболенко сыграет с Катержиной Синяковой из Чехии, которая ранее нанесла поражение седьмой ракетке турнира, россиянке Екатерине Александровой, со счётом 6:2, 6:4.

Блинкова последней из россиянок покинула основную сетку турнира в Страсбурге.