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Катержина Синякова отреагировала на победу над первой ракеткой России в Страсбурге

Катержина Синякова отреагировала на победу над первой ракеткой России в Страсбурге
Теннис / WTA 0

Чешская теннисистка Катержина Синякова прокомментировала победу в матче с первой ракеткой России Екатериной Александровой во втором круге турнира в Страсбурге (Франция) со счётом 6:2, 6:4.

«Я отлично себя чувствую на грунте. Это было нелегко, но в целом матч получился хорошим. Я очень довольна. Александрова выполняет мощные удары и играет быстро. Я старалась концентрироваться на каждом розыгрыше. Думаю, у меня всё получилось.

Сейчас я очень уверенно действую на грунте. Надеюсь, так будет и дальше, в том числе на «Ролан Гаррос»", — приводит слова Синяковой официальный сайт тура.

За выход в полуфинал соревнований Синякова поспорит с Ариной Соболенко из Беларуси. Турнир в Страсбурге завершится 26 сентября.

Екатерина Александрова проиграла во втором круге турнира в Страсбурге
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