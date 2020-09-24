Марк Россе: давайте честно признаем, Тим — лучший союзник Роджера Федерера

Бывшая девятая ракетка мира, олимпийский чемпион Игр-1992 швейцарец Марк Россе предположил, что его соотечественнику Роджеру Федереру стоит воспринимать Доминика Тима как союзника. По мнению Марка, австриец может помешать испанцу Рафаэлю Надалю и сербу Новаку Джоковичу побить рекорд Федерера по количеству титулов на мэйджорах. Роджер за карьеру выиграл 20 турниров «Большого шлема», Надаль — 19, Джокович — 17.

«Давайте честно признаем: сегодня Тим — лучший союзник Роджера Федерера. Если Роджер хочет сохранить некоторые из своих рекордов, то ему стоит полагаться на Тима в ближайшие несколько лет.

Доминик может стать Энди Марреем 2020-х, наконец он снял проклятие. Мы рассчитываем, что он не сбавит оборотов и докажет, что является настоящим чемпионом, обыграв Надаля и Джоковича на их любимых покрытиях", — цитирует Россе Tennis 365.