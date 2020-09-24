Плишкова: Халеп — фаворит «Ролан Гаррос». Она уверена в себе и будет опасным соперником
Чешка Каролина Плишкова поделилась мнением о румынке Симоне Халеп в преддверии Открытого чемпионата Франции.
«Думаю, она будет фаворитом женского „Ролан Гаррос“. Она уже выиграла турниры в Праге и в Риме. Мне кажется, она уверена в себе. Однозначно она будет опасным соперником. Знаю, что в Париже не лучшая погода, и в таких условиях играть против Симоны агрессивно будет весьма непросто», — приводит слова Плишковой Tennis 365.
Плишкова встречалась с Халеп в финале «Мастерса» в Риме. Матч завершился при счёте 6:0, 2:1 в пользу Халеп и продлился всего 31 минуту. Чешка была вынуждена покинуть корт из-за травмы бедра. В прошлом году Плишкова стала победительницей этих соревнований. В финале она со счётом 6:3, 6:4 обыграла британку Йоханну Конту.
Халеп выиграла турнир в Риме. Плишкова не смогла продолжить матч из-за травмы
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