Вера Звонарёва пробилась в финал квалификации «Ролан Гаррос», обыграв Арину Родионову

Россиянка Вера Звонарёва пробилась в финал квалификации Открытого чемпионата Франции. Звонарёва со счётом 6:0, 6:4 обыграла представительницу Австралии Арину Родионову.

Продолжительность встречи составила 1 час 11 минут. Звонарёва ни разу не подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 9. На счету Родионовой ни одного эйса, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 9.

В следующем матче Звонарёва встретится с победительницей пары Елица Костова (Болгария) — Моника Никулеску (Румыния).

Открытый чемпионат Франции пройдёт в Париже с 27 сентября по 11 октября. Действующей чемпионкой соревнований является Эшли Барти из Австралии. В финале она обыграла чешку Маркету Вондроушову.