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«Привет, Париж!» Павлюченкова поделилась фото из «пузыря» на «Ролан Гаррос»

«Привет, Париж!» Павлюченкова поделилась фото из «пузыря» на «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова на своей странице в «Инстаграме» поделилась фотографией из «пузыря» на Открытом чемпионате Франции.

«Привет, Париж! Мне нравится, как я выгляжу в маске на очередной самоизоляции. Знаю, я дурная. Ну, всё ясно с ней...» — написала Павлюченкова.

Посмотреть фотографии можно на странице Анастасии Павлюченковой в "Инстаграме".

На турнире в Страсбурге (Франция) Павлюченкова завершила выступление во втором круге соревнований. Анастасия со счётом 6:7, 5:7 уступила швейцарке Хиль Белен Тайхман.

Открытый чемпионат Франции пройдёт в Париже с 27 сентября по 11 октября. Действующей чемпионкой соревнований является Эшли Барти из Австралии. В финале она обыграла чешку Маркету Вондроушову.

Павлюченкова проиграла Тайхман во втором круге турнира в Страсбурге
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