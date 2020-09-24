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Рафаэль Надаль провёл первую тренировку на «Ролан Гаррос»

Рафаэль Надаль провёл первую тренировку на «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, не лучшим образом выступивший на «Мастерсе» в Риме (Италия), продолжает подготовку к главному грунтовому турниру сезона «Ролан Гаррос».

Вторая ракетка мира провёл первую тренировку на центральном стадионе Открытого чемпионата Франции корте Филиппа Шатрие.

Видео доступно на официальной странице «Ролан Гаррос» в «Твиттере».

Напомним, на турнире категории АТР 1000 в Риме испанец добрался до четвертьфинала, где уступил представителю Аргентины Диего Шварцману.

Открытый чемпионат Франции пройдёт с 21 сентября по 11 октября. Действующими чемпионами соревнований являются Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти. В женском турнире будет новая чемпионка — Барти отказалась от защиты титула и досрочно завершила сезон.

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