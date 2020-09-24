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Свитолина пробилась в полуфинал турнира в Страсбурге, Остапенко — вылетела

Свитолина пробилась в полуфинал турнира в Страсбурге, Остапенко — вылетела
Теннис / WTA 0

Украинская теннисистка Элина Свитолина пробилась в полуфинал соревнований категории International в Страсбурге (Франция). В двух партиях она обыграла представительницу Швейцарии Хиль Белен Тайхман — 6:4, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 25 минут. На счету Свитолиной 5 эйсов, 1 двоная ошибка и 5 брейков.

В параллельном матче 1/4 финала латвийская теннисистка Елена Остапенко уступила представительнице Японии Нао Хибино — 6:7 (2:7), 6:7 (4:7). Ещё одной полуфиналисткой стала Елена Рыбакина из Казахстана, обыгравшая Чжан Шуай из Китая — 6:3, 6:2.

За выход в финал турнира пятая ракетка мира из Украины поспорит с победительницей матча Катержина Синякова (Чехия) — Арина Соболенко (Беларусь).

Турнир в Страсбурге проходит с 20 по 28 сентября. В прошлом году победительницей соревнований стала украинка Даяна Ястремская, обыгравшая в финале француженку Каролин Гарсию.

Страсбург. 1/4 финала
24 сентября 2020, четверг. 14:20 МСК
Хиль Белен Тайхман
54
Швейцария
Хиль Белен Тайхман
Х. Тайхман
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3  
6 		6  
         
Элина Свитолина
5
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Страсбург. 1/4 финала
24 сентября 2020, четверг. 11:05 МСК
Елена Остапенко
43
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 2 		6 4  
7 7 		7 7  
         
Нао Хибино
84
Япония
Нао Хибино
Н. Хибино
Страсбург. 1/4 финала
24 сентября 2020, четверг. 13:05 МСК
Чжан Шуай
40
Китай
Чжан Шуай
Ч. Шуай
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2  
6 		6  
         
Елена Рыбакина
18
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
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