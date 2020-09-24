Свитолина пробилась в полуфинал турнира в Страсбурге, Остапенко — вылетела

Украинская теннисистка Элина Свитолина пробилась в полуфинал соревнований категории International в Страсбурге (Франция). В двух партиях она обыграла представительницу Швейцарии Хиль Белен Тайхман — 6:4, 6:3.
Продолжительность матча составила 1 час 25 минут. На счету Свитолиной 5 эйсов, 1 двоная ошибка и 5 брейков.
В параллельном матче 1/4 финала латвийская теннисистка Елена Остапенко уступила представительнице Японии Нао Хибино — 6:7 (2:7), 6:7 (4:7). Ещё одной полуфиналисткой стала Елена Рыбакина из Казахстана, обыгравшая Чжан Шуай из Китая — 6:3, 6:2.
За выход в финал турнира пятая ракетка мира из Украины поспорит с победительницей матча Катержина Синякова (Чехия) — Арина Соболенко (Беларусь).
Турнир в Страсбурге проходит с 20 по 28 сентября. В прошлом году победительницей соревнований стала украинка Даяна Ястремская, обыгравшая в финале француженку Каролин Гарсию.
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