Кузнецова сыграет с Павлюченковой, Грачёва — со Свитолиной в первом круге «Ролан Гаррос»

Состоялась жеребьёвка Открытого чемпионата Франции в женском одиночном разряде. Среди прочих российские теннисистки узнали соперниц по первому раунду соревнований.
В первом же матче на турнире сойдутся россиянки Светлана Кузнецова и Анастасия Павлюченкова. Соперницей Варвары Грачёвой станет пятая ракетка мира с Украины Элина Свитолина. Маргарита Гаспарян померится силами с бельгийкой Элисе Мертенс, а Виталия Дьяченко сыграет с финалисткой «Ролан Гаррос»—2018 Слоан Стивенс (США).
Другие матчи первого круга с участием российских теннисисток:
Екатерина Александрова (Россия) — Мэддисон Инглис (Австралия)
Людмила Самсонова (Россия) — Софья Кенин (США)
Дарья Касаткина (Россия) — Хармони Тан (Франция)
Анна Блинкова (Россия) — победительница квалификации
Вероника Кудерметова (Россия) — Полин Пармантье (Франция).
Первая сеяная Симона Халеп из Румынии начнёт поход за титулом матчем с испанкой Сарой Соррибес-Тормо. Американка Серена Уильямс в первом круге встретится с соотечественницей Кристи Ан — интересно, что несколько недель назад теннисистки встречались на старте US Open — со счётом 7:5, 6:3 победила Серена.
Сетка Открытого чемпионата Франции будет доступна на «Чемпионате» (сетка заполняется).
«Ролан Гаррос» пройдёт с 21 сентября по 11 октября. Действующими чемпионами соревнований являются Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти. В женском турнире будет новая чемпионка — Барти отказалась от защиты титула и досрочно завершила сезон.
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