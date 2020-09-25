Леконт: Надаль остаётся фаворитом «Ролан Гаррос», несмотря на то, что долго не играл

Финалист «Ролан Гаррос» — 1988 француз Анри Леконт поделился ожиданиями от Открытого чемпионата Франции 2020 года.

«Я считаю, что Рафаэль Надаль по-прежнему является фаворитом, потому что турнир проходит на грунте. Но будет ли он в своей лучшей форме, после того как не играл так долго? Он пропустил многие турниры, на которых нужно было сыграть перед „Ролан Гаррос“.



Конечно, если он по-прежнему в хорошей форме, он сможет выиграть семь матчей по пять сетов. Но никто не знает, как всё пройдёт. Он фаворит, потому что выиграл этот турнир 12 раз.



Случиться может всё что угодно, как на US Open. Победителем может стать Доминик Тим, Диего Шварцман или другой игрок», — приводит слова Леконта Sky Sports.

Рафаэль Надаль провёл первую тренировку на «Ролан Гаррос»