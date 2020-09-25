В 2022 году Кубок Лэйвера пройдёт на «О2-Арене» в Лондоне

В 2022 году Кубок Лэйвера пройдёт на «О2-Арене» в Лондоне (Великобритания), сообщает комментатор BBC Дэвид Ло в "Твиттере". Турнир пройдёт с 23 по 25 сентября 2022 года.

Напомним, что с 2021 года Итоговый чемпионат ATP будет проходить в итальянском Турине, и арена в Лондоне освободится.

Четвёртый Кубок Лэйвера, который должен был пройти в Бостоне с 25 по 27 сентября 2020 года, был перенесён на 2021 год. Он пройдёт там же, в TD Garden в Бостоне с 24 по 26 сентября. Конфликт в теннисном календаре случился из-за переноса «Ролан Гаррос» на осень из-за угрозы распространения коронавируса. Предыдущие розыгрыши Кубка Лэйвера прошли в чешской Праге (2017), американском Чикаго (2018) и швейцарской Женеве (2019).