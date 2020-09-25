Карацев проиграл Корде в финале квалификации «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Аслан Карацев не сумел пробиться в основную сетку Открытого чемпионата Франции. В финале квалификации он со счётом 5:7, 2:6 проиграл американцу Себастьяну Корде.

Продолжительность встречи составила 1 час 32 минуты. Карацев 1 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 9. На счету Корды 3 эйса, ни одной двойной ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.

В финале квалификации турнира также борется россиянин Андрей Кузнецов.

«Ролан Гаррос» пройдёт с 27 сентября по 11 октября. Действующими чемпионами соревнований являются Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти. В женском турнире будет новая чемпионка — Барти отказалась от защиты титула и досрочно завершила сезон.