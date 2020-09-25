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Рублёв: победить Баутисту-Агута действительно тяжело. Рад, что я справился

Рублёв: победить Баутисту-Агута действительно тяжело. Рад, что я справился
Теннис / ATP 0

Россиянин Андрей Рублёв прокомментировал победу (6:2, 7:5) над испанцем Роберто Баутистой-Агутом в четвертьфинальном матче турнира в Гамбурге (Германия).

«Роберто — один из самых постоянных игроков в туре, победить его действительно тяжело. Нужно играть на впечатляющем уровне и быть в отличной форме. С ним не бывает легко. Я действительно доволен тем, что сыграл хорошо, несмотря на то что в первом сете были длинные геймы. Рад, что справился во втором сете», — приводит слова Рублёва пресс-служба ATP.

За выход в финал соревнований Андрей поспорит с победителем пары Уго Умбер (Франция) — Каспер Рууд (Норвегия). Их матч состоится сегодня, 25 сентября.

В 2019 году победителем турнира в Гамбурге стал грузин Николоз Басилашвили. В финале он обыграл Рублёва со счётом 7:5, 4:6, 6:3.

Рублёв вышел в полуфинал турнира в Гамбурге, обыграв Баутисту-Агута
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