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19-летняя Рахимова впервые сыграет в основной сетке турнира «Большого шлема»

19-летняя Рахимова впервые сыграет в основной сетке турнира «Большого шлема»
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Россиянка Камилла Рахимова пробилась в основную сетку Открытого чемпионата Франции. В финале квалификации Рахимова со счётом 7:5, 6:3 обыграла представительницу Сербии Наталию Костич.

Продолжительность встречи составила 1 час 44 минуты. Рахимова 1 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 15. На счету Костич ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 4.

19-летняя россиянка впервые сыграет в основной сетке турнира «Большого шлема».

Открытый чемпионат Франции пройдёт в Париже с 27 сентября по 11 октября. Действующей чемпионкой соревнований является Эшли Барти из Австралии. В женском турнире будет новая чемпионка — Барти отказалась от защиты титула и досрочно завершила сезон.

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