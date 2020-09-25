19-летняя Рахимова впервые сыграет в основной сетке турнира «Большого шлема»

Россиянка Камилла Рахимова пробилась в основную сетку Открытого чемпионата Франции. В финале квалификации Рахимова со счётом 7:5, 6:3 обыграла представительницу Сербии Наталию Костич.

Продолжительность встречи составила 1 час 44 минуты. Рахимова 1 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 15. На счету Костич ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 4.

19-летняя россиянка впервые сыграет в основной сетке турнира «Большого шлема».

Открытый чемпионат Франции пройдёт в Париже с 27 сентября по 11 октября. Действующей чемпионкой соревнований является Эшли Барти из Австралии. В женском турнире будет новая чемпионка — Барти отказалась от защиты титула и досрочно завершила сезон.