19-летняя Рахимова впервые сыграет в основной сетке турнира «Большого шлема»
Россиянка Камилла Рахимова пробилась в основную сетку Открытого чемпионата Франции. В финале квалификации Рахимова со счётом 7:5, 6:3 обыграла представительницу Сербии Наталию Костич.
Продолжительность встречи составила 1 час 44 минуты. Рахимова 1 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 15. На счету Костич ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 4.
19-летняя россиянка впервые сыграет в основной сетке турнира «Большого шлема».
Открытый чемпионат Франции пройдёт в Париже с 27 сентября по 11 октября. Действующей чемпионкой соревнований является Эшли Барти из Австралии. В женском турнире будет новая чемпионка — Барти отказалась от защиты титула и досрочно завершила сезон.
Андрей Кузнецов уступил Джеку Соку в финале квалификации «Ролан Гаррос»
- 25 сентября 2020
-
16:46
-
16:33
-
14:43
-
14:14
-
14:06
-
14:06
-
13:19
-
12:48
-
12:44
-
11:18
-
10:29
-
09:34
-
09:29
-
08:29
-
04:21
-
00:42
- 24 сентября 2020
-
23:14
-
21:08
-
19:50
-
19:39
-
17:32
-
15:54
-
14:48
-
14:38
-
13:59
-
12:23
-
10:59
-
09:30
-
09:02
-
08:38
-
00:49
- 23 сентября 2020
-
22:15
-
20:11
-
18:50
-
16:54
Партнерский контент