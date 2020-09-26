Надаль: меня всегда можно было обыграть на грунте. Джокович и сам не раз это делал

Испанец Рафаэль Надаль отреагировал на слова серба Новака Джоковича о том, что он не является непобедимым на грунте и аргентинец Диего Шварцман доказал это на «Мастерсе» в Риме.

«Это на сто процентов верно. Меня всегда можно было обыграть на грунте. Новак и сам не раз это делал. Но верно и то, что я добился больших успехов на этом покрытии. Сейчас ситуация особенная. Условия здесь, наверно, самые сложные для меня, чем когда-либо на „Ролан Гаррос“ из-за ряда факторов.

Здесь совершенно другие мячи: они невероятно медленные и тяжёлые. Покрытие тоже холодное и медленное. Конечно, подготовки было меньше, чем обычно. Но я буду бороться, стараться играть мощнее и правильно настраиваться. Я должен дать себе шанс.

Моя главная цель — быть конкурентоспособным в понедельник, идти день за днём. Я хорошо знаю это место. Нужно набраться терпения сохранять позитивный настрой", — приводит слова Надаля Tennis Majors.