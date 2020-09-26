Ястремская сделала шпагат, оперевшись о два разных стола
Украинская теннисистка Даяна Ястремская выложила на своей странице в «Твиттере» новое видео — она под музыку хвастается впечатляющей растяжкой.
Видео доступно на странице Даяны Ястремской в «Твиттере».
20-летняя Ястремская в настоящее время является 28-й ракеткой мира. В этом сезоне украинка провела 26 матчей, в 17 из которых одержала победу. В 2019 году Даяна выиграла два турнира категории WTA — в Страсбурге и Хуа-Хине.
Ранее стало известно о прекращении сотрудничества Даяны и одного из лучших тренеров в женском теннисе — Саши Бажина. В дуэте они работали с конца прошлого года. Ранее Бажин привёл японку Наоми Осаку к победам на двух турнирах «Большого шлема» и званию первой ракетки мира.
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