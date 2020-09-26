Надаль — о новых мячах на «Ролан Гаррос»: это не то, чем нужно играть на грунте

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль высказался о новых мячах, которыми будут играть на «Ролан Гаррос». Спонсором, предоставляющим турниру мячи, была компания Babolat. С этого года мячи будет поставлять Wilson.
«После паузы в сезоне уже тренировался с этими мячами. Они супермедленные и тяжёлые. Даже на Мальорке, в тёплых условиях, они был медленными. А на „Ролан Гаррос“ будет прохладно. Не думаю, что это хорошие мячи для грунта.
Тем не менее знал об этом ещё до приезда в Париж. Не вижу никаких проблем — просто приму этот вызов. Сохраняю позитивный настрой и постараюсь как можно лучше приспособиться к новым условиям.
Организаторам же нужно подумать на эту тему и, возможно, решить проблему. Такие тяжёлые мячи могут доставить проблемы — они опасны для локтей и плеч», — цитирует Надаля Tennis Majors.
«Ролан Гаррос» пройдёт с 27 сентября по 11 октября. Надаль — действующий чемпион турнира.
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