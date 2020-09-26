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Чесноков: раньше 4-й круг ТБШ для россиян был победой. Сейчас же мы надеемся на титул

Чесноков: раньше 4-й круг ТБШ для россиян был победой. Сейчас же мы надеемся на титул
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Бывшая первая ракетка СССР и России Андрей Чесноков поделился ожиданиями от Открытого чемпионата Франции, который стартует завтра, 27 сентября.

«Рублёв хорошо играет в Гамбурге. Медведев вот проиграл французу, который играет сейчас очень хорошо. С другой стороны, в этом поражении Медведева нет ничего страшного. Всё-таки Даня последний раз на грунте играл, наверное, в прошлом году.

Фучович в первом круге — для Дани не такой уж и подарок. Матч будет трудным, Медведеву надо будет поработать очень серьёзно. Фучович не слабее Умбера. Ему не будет так легко. Но одно дело — играть в Гамбурге, другое — на «Ролан Гаррос»: совсем другая атмосфера и настроение.

Жалко, что Хачанов не в своей тарелке, играет очень нестабильно. Но в целом здорово, что нам есть за кого болеть. Раньше комментировал турниры и говорил, если кто-то выйдет в четвёртый круг, это уже сродни победе. А сейчас надеемся, что можем рассчитывать на титул, полуфинал турнира. Это здорово.

Главные фавориты, конечно, Тим, Надаль. Но и Джокович тоже. Новак, наверное, вообще ни одного матча не проиграл в этом году, если не считать дисквалификации.

Проведение «Ролан Гаррос» осенью вообще никак не повлияет на турнир. Мы же не в России играем. В Париже временами осенью погода как летом», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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