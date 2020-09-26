Тренер Джумхура: Джоковича даже не проверяли на коронавирус во время US Open

Тренер Дамира Джумхура Петар Попович рассказал о деталях дисквалификации подопечного с «Ролан Гаррос». Напомним, Джумхур был отстранён от выступлений в Париже из-за положительного теста Поповича.



«Ситуация обычная. Вот, к примеру, я перенёс коронавирус два месяца назад. У меня есть антитела, поэтому тесты могут показывать как положительный, так и отрицательный результат. При этом заразить других не могу.



Джокович, Чорич и Димитров тоже могут сдать положительный тест. Но на US Open их даже не проверяли. Новак жил в отдельном доме, его даже не проверяли — у него были доказательства наличия антител.



Джокович на связи с Дамиром. Он несколько раз звонил ему, после того как узнал о его положительном тесте.



Всем игрокам сейчас очень страшно. Особенно тем, кто уже переболел и имеет антитела. Тем не менее с тем же Джоковичем не поступят так, как поступили со мной. Если его тест даст положительный результат, ему проведут повторное тестирование. Сами понимаете, он может отсудить у турнира большую сумму, а им таких скандалов явно не хочется», — цитирует Поповича L'Equipe.

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