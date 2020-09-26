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Свитолина одолела Рыбакину и выиграла турнир в Страсбурге

Свитолина одолела Рыбакину и выиграла турнир в Страсбурге
Теннис / WTA 0

Украинская теннисистка Элина Свитолина стала победительницей турнира категории International в Страсбурге (Франция). В финале вторая ракетка соревнований Свитолина со счётом 6:4, 1:6, 6:2 обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину.

Встреча продолжалась 1 час 53 минуты. Свитолина 2 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 7. Рыбакина подала 1 эйс, 6 раз ошиблась на подаче и реализовала 2 брейка. Теннисистки впервые встретились в официальных матчах.

У пятой ракетки мира этот трофей стал вторым в сезоне — ранее она стала чемпионкой соревнований в Монтеррее (Мексика). В 2020 году Элина провела 23 матча, в которых одержала 16 побед.

Страсбург. Финал
26 сентября 2020, суббота. 14:20 МСК
Елена Рыбакина
18
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 2
6 		1 6
         
Элина Свитолина
5
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
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