Свитолина одолела Рыбакину и выиграла турнир в Страсбурге

Украинская теннисистка Элина Свитолина стала победительницей турнира категории International в Страсбурге (Франция). В финале вторая ракетка соревнований Свитолина со счётом 6:4, 1:6, 6:2 обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину.



Встреча продолжалась 1 час 53 минуты. Свитолина 2 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 7. Рыбакина подала 1 эйс, 6 раз ошиблась на подаче и реализовала 2 брейка. Теннисистки впервые встретились в официальных матчах.



У пятой ракетки мира этот трофей стал вторым в сезоне — ранее она стала чемпионкой соревнований в Монтеррее (Мексика). В 2020 году Элина провела 23 матча, в которых одержала 16 побед.