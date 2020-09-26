Свитолина одолела Рыбакину и выиграла турнир в Страсбурге
Украинская теннисистка Элина Свитолина стала победительницей турнира категории International в Страсбурге (Франция). В финале вторая ракетка соревнований Свитолина со счётом 6:4, 1:6, 6:2 обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину.
Встреча продолжалась 1 час 53 минуты. Свитолина 2 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 7. Рыбакина подала 1 эйс, 6 раз ошиблась на подаче и реализовала 2 брейка. Теннисистки впервые встретились в официальных матчах.
У пятой ракетки мира этот трофей стал вторым в сезоне — ранее она стала чемпионкой соревнований в Монтеррее (Мексика). В 2020 году Элина провела 23 матча, в которых одержала 16 побед.
- 26 сентября 2020
-
17:45
-
16:59
-
16:22
-
16:13
-
14:47
-
13:52
-
11:56
-
10:22
-
10:03
-
09:28
-
00:42
-
00:17
- 25 сентября 2020
-
22:16
-
21:09
-
19:51
-
19:39
-
18:28
-
16:46
-
16:33
-
14:43
-
14:14
-
14:06
-
14:06
-
13:19
-
12:48
-
12:44
-
11:18
-
10:29
-
09:34
-
09:29
-
08:29
-
04:21
-
00:42
- 24 сентября 2020
-
23:14
-
21:08
Партнерский контент