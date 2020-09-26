Элина Свитолина: были просто счастливы, что смогли доиграть финал

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу на турнире турнира категории International в Страсбурге (Франция). В финале вторая ракетка соревнований Свитолина со счётом 6:4, 1:6, 6:2 обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину.

«То, что мне удалось взять стартовый гейм в решающем сете, придало мне уверенности вновь вернуться в игру. Во втором сете всё сложилось однозначно, так что этот выигранный гейм взбодрил меня и дал надежду. Для меня было важно заново собраться и вернуться в игру. Это был положительный момент для меня.



Было нелегко начинать матч на два часа позже из-за дождя, но условия одинаковы для всех, нужно было быстро адаптироваться. Было важно выйти и показать свою игру, не вспоминая о задержке.

Обычно турниры проходят при жаркой погоде, а сегодня мы были просто счастливы, что смогли доиграть. Нам повезло, что мы смогли сыграть. Здесь были совершенно не те условия, которые мы ожидали, но я сумела с ними справиться", — приводит слова Свитолиной пресс-служба WTA.