Серена Уильямс — об условиях на «Ролан Гаррос»: холодная погода и я не ладим

Американская теннисистка Серена Уильямс выразила мнение об условиях проведения «Ролан Гаррос». 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» сочла странным, что все участники должны останавливаться в одном из двух турнирных отелей, несмотря на то, что Уильямс есть апартаменты в Париже. На US Open Серена проживала в частном доме.
«Это определённо странно. Это всегда был мой дом. Мне всегда нравилось здесь находиться. Для меня непривычно останавливаться в отеле. Но такова необходимость», — приводит слова Уильямс Reuters.
Не радует Серену и погода. Конец сентября-октябрь в Париже значительно холоднее, чем май, когда обычно проходит грунтовой турнир «Большого шлема».
«Ненавижу холод. Я из Лос-Анджелеса и живу во Флориде. Полжизни не видела снега. Холодная погода и я не ладим. Это моя ахиллесова пята. Но я с этим справляюсь и настроена позитивно», — сказала Уильямс.
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