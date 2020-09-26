Циципас обыграл Гарина и стал соперником Рублёва в финале турнира в Гамбурге
Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в финал турнира категории АТР 500, который проходит в Гамбурге (Германия). В полуфинальном матче второй сеяный Циципас нанёс поражение чилийцу Кристьяну Гарину со счётом 7:5, 3:6, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 15 минут. Циципас 12 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 4. Гарин подал три эйса, 5 раз ошибся на подаче и реализовал 3 брейка.
Теннисисты впервые встретились в официальном матче.
За титул турнира категории АТР 500 в Гамбурге Циципас сыграет с пятой ракеткой соревнований россиянином Андреем Рублёвым.
В 2019 году победителем турнира в Гамбурге стал грузин Николоз Басилашвили. В финале он со счётом 7:5, 4:6, 6:3 обыграл Рублёва.
- 26 сентября 2020
-
20:00
-
19:30
-
19:03
-
18:04
-
17:45
-
16:59
-
16:22
-
16:13
-
14:47
-
13:52
-
11:56
-
10:22
-
10:03
-
09:28
-
00:42
-
00:17
- 25 сентября 2020
-
22:16
-
21:09
-
19:51
-
19:39
-
18:28
-
16:46
-
16:33
-
14:43
-
14:14
-
14:06
-
14:06
-
13:19
-
12:48
-
12:44
-
11:18
-
10:29
-
09:34
-
09:29
-
08:29
Партнерский контент