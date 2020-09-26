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Циципас обыграл Гарина и стал соперником Рублёва в финале турнира в Гамбурге

Циципас обыграл Гарина и стал соперником Рублёва в финале турнира в Гамбурге
Теннис / ATP 0

Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в финал турнира категории АТР 500, который проходит в Гамбурге (Германия). В полуфинальном матче второй сеяный Циципас нанёс поражение чилийцу Кристьяну Гарину со счётом 7:5, 3:6, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 15 минут. Циципас 12 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 4. Гарин подал три эйса, 5 раз ошибся на подаче и реализовал 3 брейка.

Теннисисты впервые встретились в официальном матче.

За титул турнира категории АТР 500 в Гамбурге Циципас сыграет с пятой ракеткой соревнований россиянином Андреем Рублёвым.

В 2019 году победителем турнира в Гамбурге стал грузин Николоз Басилашвили. В финале он со счётом 7:5, 4:6, 6:3 обыграл Рублёва.

Гамбург. 1/2 финала
26 сентября 2020, суббота. 16:40 МСК
Кристьян Гарин
22
Чили
Кристьян Гарин
К. Гарин
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		6 4
7 		3 6
         
Стефанос Циципас
6
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
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