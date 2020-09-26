Циципас обыграл Гарина и стал соперником Рублёва в финале турнира в Гамбурге

Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в финал турнира категории АТР 500, который проходит в Гамбурге (Германия). В полуфинальном матче второй сеяный Циципас нанёс поражение чилийцу Кристьяну Гарину со счётом 7:5, 3:6, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 15 минут. Циципас 12 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 4. Гарин подал три эйса, 5 раз ошибся на подаче и реализовал 3 брейка.

Теннисисты впервые встретились в официальном матче.

За титул турнира категории АТР 500 в Гамбурге Циципас сыграет с пятой ракеткой соревнований россиянином Андреем Рублёвым.

В 2019 году победителем турнира в Гамбурге стал грузин Николоз Басилашвили. В финале он со счётом 7:5, 4:6, 6:3 обыграл Рублёва.