Новак Джокович рассказал, сколько раз его тестировали на коронавирус

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович объяснил на пресс-конференции перед стартом Открытого чемпионата Франции, почему его реже других тестируют на коронавирус.

Джокович сообщил, что в Нью-Йорке, где проходил US Open, его тестировали один раз и результат теста был отрицательным, написала на своей странице в «Твиттере» журналистка Кэрол Бушар. Дальнейшее тестирование, по словам серба, не проводилось, так как переболевшие коронавирусом получают антитела. Новак рассказал также, что его пару раз проверяли на коронавирус во время «Мастерса» в Риме, по его окончании (перед отъездом в Париж), а также по приезде на «Ролан Гаррос».

Джокович заразился COVID-19 во время организованного им выставочного турнира в Хорватии. Тогда же переболели болгарин Григор Димитров и хорват Борна Чорич. Именно эти три фамилии упоминает тренер Дамира Джумхура Петар Попович, размышляя о несправедливом снятии с «Ролан Гаррос» своего подопечного. Напомним, Джумхур был отстранён от выступлений в Париже из-за положительного результата теста Поповича.

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