Новак Джокович рассказал, сколько раз его тестировали на коронавирус

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович объяснил на пресс-конференции перед стартом Открытого чемпионата Франции, почему его реже других тестируют на коронавирус.
Джокович сообщил, что в Нью-Йорке, где проходил US Open, его тестировали один раз и результат теста был отрицательным, написала на своей странице в «Твиттере» журналистка Кэрол Бушар. Дальнейшее тестирование, по словам серба, не проводилось, так как переболевшие коронавирусом получают антитела. Новак рассказал также, что его пару раз проверяли на коронавирус во время «Мастерса» в Риме, по его окончании (перед отъездом в Париж), а также по приезде на «Ролан Гаррос».
Джокович заразился COVID-19 во время организованного им выставочного турнира в Хорватии. Тогда же переболели болгарин Григор Димитров и хорват Борна Чорич. Именно эти три фамилии упоминает тренер Дамира Джумхура Петар Попович, размышляя о несправедливом снятии с «Ролан Гаррос» своего подопечного. Напомним, Джумхур был отстранён от выступлений в Париже из-за положительного результата теста Поповича.
Джокович и Димитров под ударом? С «Ролан Гаррос» снимают тех, кто переболел коронавирусом
- 26 сентября 2020
-
21:56
-
21:40
-
20:00
-
19:30
-
19:03
-
18:04
-
17:45
-
16:59
-
16:22
-
16:13
-
14:47
-
13:52
-
11:56
-
10:22
-
10:03
-
09:28
-
00:42
-
00:17
- 25 сентября 2020
-
22:16
-
21:09
-
19:51
-
19:39
-
18:28
-
16:46
-
16:33
-
14:43
-
14:14
-
14:06
-
14:06
-
13:19
-
12:48
-
12:44
-
11:18
-
10:29
-
09:34