Вероника Кудерметова: обстановка на «Ролан Гаррос» попроще, чем в Нью-Йорке

Российская теннисистка Вероника Кудерметова сравнила условия жизни в «пузыре» на двух турнирах «Большого шлема» — US Open и «Ролан Гаррос».



«В США было вполне комфортно. Если честно, мне вообще-то не очень нравится в Нью-Йорке, и в США в целом обычно я не чувствую себя комфортно. На удивление в этом году было всё иначе: было и комфортно, и уютно. Отель был только для теннисистов и членов команд, не было посторонних. Как в отеле, так и на кортах, всё было сделано для игроков, было очень много пространства. Все удобства, питание, зона восстановления и различные развлечения были — опять же, в отеле и на кортах. Повторюсь, я чувствовала себя именно уютно. Думаю, организовано всё было отлично.

Говорить об условиях в Париже сложно, мы всего пару дней, как приехали. Может, многое ещё не увидела. Но мне показалось, что обстановка здесь попроще, чем в Нью-Йорке. Поменьше контроля. Возможно, мне просто так показалось. Повторюсь, это только первое впечатление», — приводит слова Кудерметовой пресс-служба ФТР.