Вердаско: на «Ролан Гаррос» согласились перепроверять тесты на COVID-19, но не мой

Испанский теннисист Фернандо Вердаско, дисквалифицированный с «Ролан Гаррос» из-за теста на коронавирус, в очередной раз раскритиковал турнир. По мнению Вердаско, его тест был ложноположительным, но ему не дали возможности сдать повторный тест и избежать снятия с турнира.
«К моему дальнейшему возмущению и разочарованию, мы узнали, что вчера «Ролан Гаррос» изменил правила и согласился перепроверять тех, кто сдал положительный ПЦР-тест… Но как насчёт меня? Мне не дали такой возможности, когда я просил, а сейчас ничего не делается, чтобы исправить ошибку, — меня просто убрали из сетки.
Теперь мне говорят, что решения нет. Я крайне разочарован и чувствую себя совершенно бессильным. Но делает ли «Ролан Гаррос» хоть что-нибудь, чтобы исправить ситуацию? Нет», — написал Вердаско на своей странице в “Твиттере”.
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