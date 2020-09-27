Серена Уильямс — перед «Ролан Гаррос»: я не готова физически на 100%

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс рассказала о готовности к Открытому чемпионату Франции.
«Не приехала бы в Париж, если бы не была готова играть. Я не готова физически на 100%, но я не знаю ни одного теннисиста, который приезжал бы на турнир в идеальном состоянии», — цитирует Серену WTA Insider.
Соперницей 39-летней теннисистки в первом круге грунтового мэйджора станет американка Кристи Анн.
Уильямс-младшая отчаянно пытается выиграть 24-й титул на турнирах «Большого шлема» и сравняться по этому показателю со знаменитой австралийкой Маргарет Корт. В случае успеха на «Ролан Гаррос» американка соберёт уже четвёртый «Карьерный шлем». В истории тенниса это удалось сделать только одной спортсменке — Штеффи Граф. Грунтовой мэйджор покорился Серене трижды – в 2002, 2013 и 2015 годах.
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