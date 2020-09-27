Текстовая онлайн-трансляция матча Андрей Рублёв — Стефанос Циципас в финале Гамбурга
Сегодня, 27 сентября, состоится финальный матч грунтовых соревнований в Гамбурге (Германия), в котором встретятся вторая ракетка России Андрей Рублёв и представитель Греции Стефанос Циципас. Старт поединка запланирован на 13:00 мск.
По личным встречам у теннисистов равенство — 2-2. Последняя встреча Андрея и Стефаноса состоялась в конце 2019 года на выставочном турнире в Абу-Даби — победу одержал представитель Греции.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Рублёв — Циципас в финале турнира в Гамбурге.
Рублёв выходит в решающий матч турнира в Гамбурге второй год подряд. В 2019 году он уступил теннисисту из Грузии Николозу Басилашвили — 5:7, 6:4, 3:6.
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