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19-летняя дебютантка «Ролан Гаррос» из России стала первой участницей второго круга

19-летняя дебютантка «Ролан Гаррос» из России стала первой участницей второго круга
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Российская теннисистка Камилла Рахимова первой среди всех участников первого круга «Ролан Гаррос» сумела завершить матч победой. В двух партиях она обыграла американку Шелби Роджерс — 6:2, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 6 минут. На счету Рахимовой 1 эйс, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 6. Её соперница отметилась 3 подачами навылет, 2 двойными ошибками и 1 брейком.

Стоит отметить, что 19-летняя Рахимова стала единственной представительницей России, которая сумела пробиться в основную сетку грунтового мэйджора через квалификацию. Камилла впервые в карьере играет в основной сетке турнира «Большого шлема».

Следующей соперницей россиянки станет победительница пары Айла Томлянович (Австралия) — Мария Саккари (Греция).

Открытый чемпионат Франции завершится 11 октября. Действующими чемпионами соревнований являются испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти. В женском турнире будет новая чемпионка, поскольку Барти отказалась от защиты титула и досрочно завершила сезон.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
27 сентября 2020, воскресенье. 12:10 МСК
Камилла Рахимова
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		3  
         
Шелби Роджерс
США
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