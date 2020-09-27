19-летняя дебютантка «Ролан Гаррос» из России стала первой участницей второго круга

Российская теннисистка Камилла Рахимова первой среди всех участников первого круга «Ролан Гаррос» сумела завершить матч победой. В двух партиях она обыграла американку Шелби Роджерс — 6:2, 6:3.



Продолжительность матча составила 1 час 6 минут. На счету Рахимовой 1 эйс, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 6. Её соперница отметилась 3 подачами навылет, 2 двойными ошибками и 1 брейком.



Стоит отметить, что 19-летняя Рахимова стала единственной представительницей России, которая сумела пробиться в основную сетку грунтового мэйджора через квалификацию. Камилла впервые в карьере играет в основной сетке турнира «Большого шлема».



Следующей соперницей россиянки станет победительница пары Айла Томлянович (Австралия) — Мария Саккари (Греция).



Открытый чемпионат Франции завершится 11 октября. Действующими чемпионами соревнований являются испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти. В женском турнире будет новая чемпионка, поскольку Барти отказалась от защиты титула и досрочно завершила сезон.

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