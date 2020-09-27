«Я живу во Флориде!» Азаренко потребовала остановить матч «РГ» из-за холода и дождя

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко отказалась продолжать матч первого круга «Ролан Гаррос» из-за холода и дождя.



«Вы смеётесь? Или не видите, что здесь происходит? Вы же не играете и не чувствуете этого. Я не жалуюсь и готова играть, но это просто нелепо», — заявила Азаренко судье на вышке.



Матч был приостановлен, однако судья попросил теннисисток не покидать корт.



«Какой смысл сидеть здесь как утки? На улице восемь градусов, а я живу во Флориде», — заявила Азаренко, надела куртку и покинула корт. Её примеру последовала Данка Ковинич, а матч был приостановлен.



Спустя 15 минут встреча возобновилась.

Открытый чемпионат Франции завершится 11 октября. Действующими чемпионами соревнований являются испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти. В женском турнире будет новая чемпионка, так как Барти отказалась от защиты титула и досрочно завершила сезон.