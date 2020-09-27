Александрова вышла во второй круг «Ролан Гаррос», где может сыграть с Блинковой

Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции. В двух партиях она обыграла представительницу Австралии Мэддисон Инглис — 6:3, 6:3.
Продолжительность матча составила 1 час 25 минут. На счету Александровой 4 двойные ошибки и 6 брейков. Инглис 3 раза ошиблась при выполнении подачи и реализовала 3 брейк-пойнта из 10. Девушки не выполнили ни одной подачи навылет.
Следующей соперницей россиянки станет победительница пары Анна Блинкова (Россия) — Астра Шарма (Австралия).
Открытый чемпионат Франции завершится 11 октября. Действующими чемпионами соревнований являются испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти. В женском турнире будет новая чемпионка, так как Барти отказалась от защиты титула и досрочно завершила сезон.
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