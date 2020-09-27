Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Александрова вышла во второй круг «Ролан Гаррос», где может сыграть с Блинковой

Александрова вышла во второй круг «Ролан Гаррос», где может сыграть с Блинковой
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции. В двух партиях она обыграла представительницу Австралии Мэддисон Инглис — 6:3, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 25 минут. На счету Александровой 4 двойные ошибки и 6 брейков. Инглис 3 раза ошиблась при выполнении подачи и реализовала 3 брейк-пойнта из 10. Девушки не выполнили ни одной подачи навылет.

Следующей соперницей россиянки станет победительница пары Анна Блинкова (Россия) — Астра Шарма (Австралия).

Открытый чемпионат Франции завершится 11 октября. Действующими чемпионами соревнований являются испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти. В женском турнире будет новая чемпионка, так как Барти отказалась от защиты титула и досрочно завершила сезон.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
27 сентября 2020, воскресенье. 12:10 МСК
Мэддисон Инглис
Австралия
Мэддисон Инглис
М. Инглис
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3  
6 		6  
         
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Впервые осенью! 10 причин следить за «Ролан Гаррос» — 2020
Ждать ли третьего финала Джокович – Надаль, и пройдёт ли наконец Даниил Медведев «заколдованный» первый круг на «Ролан Гаррос»?
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020