Азаренко уверенно вышла во второй круг «Ролан Гаррос», где может сыграть с Уильямс-старшей

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко без особых усилий пробилась во второй круг Открытого чемпионата Франции. В двух партиях она переиграла теннисистку из Черногории Данку Ковинич — 6:1, 6:2.



Продолжительность матча составила 1час 3 минуты. Азаренко допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 6. На счету Ковинич 5 ошибок на подаче. Взять подачу соперницы Данка не сумела.



Следующей соперницей 14-й ракетки мира станет победительница матча Анна Шмидлова (Словакия) — Винус Уильямс (США).



Открытый чемпионат Франции завершится 11 октября. Действующими чемпионами соревнований являются испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти. В женском турнире будет новая чемпионка, так как Барти отказалась от защиты титула и досрочно завершила сезон.

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