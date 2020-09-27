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Азаренко уверенно вышла во второй круг «Ролан Гаррос», где может сыграть с Уильямс-старшей

Азаренко уверенно вышла во второй круг «Ролан Гаррос», где может сыграть с Уильямс-старшей
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко без особых усилий пробилась во второй круг Открытого чемпионата Франции. В двух партиях она переиграла теннисистку из Черногории Данку Ковинич — 6:1, 6:2.

Продолжительность матча составила 1час 3 минуты. Азаренко допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 6. На счету Ковинич 5 ошибок на подаче. Взять подачу соперницы Данка не сумела.

Следующей соперницей 14-й ракетки мира станет победительница матча Анна Шмидлова (Словакия) — Винус Уильямс (США).

Открытый чемпионат Франции завершится 11 октября. Действующими чемпионами соревнований являются испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти. В женском турнире будет новая чемпионка, так как Барти отказалась от защиты титула и досрочно завершила сезон.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
27 сентября 2020, воскресенье. 12:10 МСК
Виктория Азаренко
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		2  
         
Данка Ковинич
Черногория
Данка Ковинич
Д. Ковинич
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