Блинкова не сумела подать на матч и проиграла на старте «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Анна Блинкова не сумела пробиться во второй круг Открытого чемпионата Франции. В трёх партиях она уступила Астре Шарме из Австралии — 3:6, 6:2, 5:7. В решающем сете россиянка уступала со счётом 1:4, однако сумела взять четыре гейма подряд. Подать на матч она, впрочем, не сумела.
Продолжительность матча составила 2 часа 17 минут. На счету Блинковой 6 эйсов, 3 двойные ошибки и 6 брейков. Шарма 4 раза ошиблась при выполнении подачи и реализовала 7 брейк-пойнтов из 18.
Следующей соперницей Шармы станет россиянка Екатерина Александрова, которая ранее обыграла Мэддисон Инглис из Австралии.
Открытый чемпионат Франции завершится 11 октября. Действующими чемпионами соревнований являются испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти. В женском турнире будет новая чемпионка, так как Барти отказалась от защиты титула и досрочно завершила сезон.
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