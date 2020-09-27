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Блинкова не сумела подать на матч и проиграла на старте «Ролан Гаррос»

Блинкова не сумела подать на матч и проиграла на старте «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Российская теннисистка Анна Блинкова не сумела пробиться во второй круг Открытого чемпионата Франции. В трёх партиях она уступила Астре Шарме из Австралии — 3:6, 6:2, 5:7. В решающем сете россиянка уступала со счётом 1:4, однако сумела взять четыре гейма подряд. Подать на матч она, впрочем, не сумела.

Продолжительность матча составила 2 часа 17 минут. На счету Блинковой 6 эйсов, 3 двойные ошибки и 6 брейков. Шарма 4 раза ошиблась при выполнении подачи и реализовала 7 брейк-пойнтов из 18.

Следующей соперницей Шармы станет россиянка Екатерина Александрова, которая ранее обыграла Мэддисон Инглис из Австралии.

Открытый чемпионат Франции завершится 11 октября. Действующими чемпионами соревнований являются испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти. В женском турнире будет новая чемпионка, так как Барти отказалась от защиты титула и досрочно завершила сезон.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
27 сентября 2020, воскресенье. 12:10 МСК
Анна Блинкова
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 5
6 		2 7
         
Астра Шарма
Австралия
Астра Шарма
А. Шарма
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