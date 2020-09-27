Рублёв одолел Циципаса в финале Гамбурга и выиграл третий трофей в сезоне

Российский теннисист Андрей Рублёв завоевал главный трофей турнира категории АТР 500 в Гамбурге (Германия). В финальном матче он переиграл шестую ракетку мира из Греции Стефаноса Циципаса — 6:4, 3:6, 7:5.
Стоит отметить, что Рублёв дважды уступал с брейком в ходе решающей партии. Циципас даже подавал на турнир, но реализовать такую возможность не сумел.
Матч продлился 2 часа 21 минуту. На счету Рублёва 3 эйса и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10. У Циципаса 11 подач навылет, 7 двойных ошибок и 4 брейка.
У Рублёва это уже третий трофей в сезоне — ранее он победил на соревнованиях в Дохе (ОАЭ) и Аделаиде (Австралия).
В решающем матче турнира в Гамбурге он играл во второй раз подряд. В прошлом году он в трёх партиях уступил Николозу Басилашвили из Грузии.
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