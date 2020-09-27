Андрей Рублёв: это потрясающее чувство — выиграть титул ATP 500

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал победу на турнире АТР 500 в Гамбурге (Германия). В финальном матче он переиграл шестую ракетку мира из Греции Стефаноса Циципаса — 6:4, 3:6, 7:5. Рублёв дважды уступал с брейком в ходе решающей партии, Циципас даже подавал на турнир, но реализовать такую возможность не сумел.

«Это потрясающее чувство — выиграть титул ATP 500. Понял, что выиграл, только тогда, когда сказали, что у Циципаса двойная ошибка… через несколько секунд я начал понимать, что всё закончено, и я выиграл. Это потрясающее чувство. Я счастлив.

Выходил на корт без страха. Матч получился потрясающим. В третьем сете он дважды вёл с брейком. Мне немного повезло при счёте 5:4… и я вернулся. Думаю, дело немного в психологии. Возможно, Стефанос был слегка разочарован, что не смог подать на матч, а затем всё случилось очень быстро, и я выиграл», — приводит слова Рублёва пресс-служба АТР.