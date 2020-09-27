Стефанос Циципас: грустно, что не уеду из Гамбурга с титулом, но жду возвращения
Шестая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал поражение от россиянина Андрея Рублёва на турнире АТР 500 в Гамбурге (Германия). В решающем сете Циципас дважды вёл с брейком и даже подавал на титул, но реализовать такую возможность не сумел.
«Очень жаль. Но в этом и есть наш спорт. Всё решается в борьбе, и в конце концов тот, кто больше всего заслуживает победы, — это тот, кто прилагает ради неё самые большие усилия и самоотверженность… Мне грустно, что я не уеду отсюда с титулом, но я уже не могу дождаться возвращения в следующем году, чтобы добиться большего», — приводит слова Циципаса пресс-служба АТР.
В 2019 году Рублёв проиграл финал в Гамбурге грузину Николозу Басилашвили.
Вот это выдержка! Рублёв выиграл титул в Гамбурге, когда сопернику осталось подать на матч
Видео фантастических ударов и буря эмоций пятикратного чемпиона турниров ATP Андрея Рублёва.
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