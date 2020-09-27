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Стефанос Циципас: грустно, что не уеду из Гамбурга с титулом, но жду возвращения

Стефанос Циципас: грустно, что не уеду из Гамбурга с титулом, но жду возвращения
Теннис / ATP 0

Шестая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал поражение от россиянина Андрея Рублёва на турнире АТР 500 в Гамбурге (Германия). В решающем сете Циципас дважды вёл с брейком и даже подавал на титул, но реализовать такую возможность не сумел.

«Очень жаль. Но в этом и есть наш спорт. Всё решается в борьбе, и в конце концов тот, кто больше всего заслуживает победы, — это тот, кто прилагает ради неё самые большие усилия и самоотверженность… Мне грустно, что я не уеду отсюда с титулом, но я уже не могу дождаться возвращения в следующем году, чтобы добиться большего», — приводит слова Циципаса пресс-служба АТР.

В 2019 году Рублёв проиграл финал в Гамбурге грузину Николозу Басилашвили.

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