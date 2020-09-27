Рублёв — второй после Джоковича по числу титулов и побед в 2020 году
Российский теннисист Андрей Рублёв после победы на турнире категории АТР 500 в Гамбурге занял второе место после первой ракетки мира серба Новака Джоковича сразу в двух рейтингах текущего сезона.
Москвич стал вторым теннисистом, выигравшим в сезоне-2020 не менее трёх титулов. После побед в Дохе (ОАЭ) и Аделаиде (Австралия) в начале года в активе Рублёва было два титула, как у чилийца Кристьяна Гарина и француза Гаэля Монфиса. Джокович в 2020 году выиграл четыре турнира.
Также в этом году Рублев выиграл 25 из 31 матча. Рекорд года – 31 победа и одно поражение принадлежит Джоковичу. Отметим, что на третьем месте в этом списке грек Стефанос Циципас (22 победы – 9 поражений). Именно Циципаса Рублёв обыграл в финале турнира в Гамбурге.
Вот это выдержка! Рублёв выиграл титул в Гамбурге, когда сопернику осталось подать на матч
Видео фантастических ударов и буря эмоций пятикратного чемпиона турниров ATP Андрея Рублёва.
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