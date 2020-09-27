Дарья Касаткина: не могу дождаться своего первого матча на «Ролан Гаррос»
Российская теннисистка Дарья Касаткина сообщила, что восстановилась после травмы голеностопа и с нетерпением ждёт старта на «Ролан Гаррос».
18 сентября Касаткина подвернула ногу и из-за травмы не сумела завершить матч третьего круга с белоруской Викторией Азаренко на турнире категории Premier в Риме.
«Здорова и готова. Не могу дождаться своего первого матча на «Ролан Гаррос», — написала Касаткина на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Дарьи Касаткиной в «Инстаграме».
Касаткина, занимающая 71-ю строчку в рейтинге WTA, в первом круге «Ролан Гаррос» встретится с 235-й ракеткой мира, обладательницей уайлд-кард француженкой Армони Тан. Матч пройдёт во вторник, 29 сентября.
Касаткина из-за травмы не сумела доиграть матч с Азаренко на турнире в Риме
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