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Вавринка уверенно обыграл Маррея на старте «Ролан Гаррос»

Вавринка уверенно обыграл Маррея на старте «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции. В стартовом матче 16-й сеяный Вавринка обыграл британца Энди Маррея, получившего уайлд-кард от организаторов, со счётом 6:1, 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 40 минут. Вавринка 9 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 6 брейк-пойнтов из 8. Маррей подал два эйса, трижды ошибся на подаче и не использовал три возможности взять подачу соперника.

За выход в третий круг «Ролан Гаррос» Вавринка сыграет с немцем Домиником Кёпфером, обыгравшим ещё одного обладателя уайлд-кард француза Антуана Хона – 6:2, 3:6, 6:1, 6:1.

Открытый чемпионат Франции завершится 11 октября. Действующими чемпионами соревнований являются испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
27 сентября 2020, воскресенье. 18:40 МСК
Стэн Вавринка
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6    
1 		3 2    
             
Энди Маррей
Великобритания
Энди Маррей
Э. Маррей
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