Вавринка уверенно обыграл Маррея на старте «Ролан Гаррос»

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции. В стартовом матче 16-й сеяный Вавринка обыграл британца Энди Маррея, получившего уайлд-кард от организаторов, со счётом 6:1, 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 40 минут. Вавринка 9 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 6 брейк-пойнтов из 8. Маррей подал два эйса, трижды ошибся на подаче и не использовал три возможности взять подачу соперника.
За выход в третий круг «Ролан Гаррос» Вавринка сыграет с немцем Домиником Кёпфером, обыгравшим ещё одного обладателя уайлд-кард француза Антуана Хона – 6:2, 3:6, 6:1, 6:1.
Открытый чемпионат Франции завершится 11 октября. Действующими чемпионами соревнований являются испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти.
- 27 сентября 2020
-
20:47
-
19:59
-
19:07
-
18:01
-
17:45
-
17:34
-
17:01
-
17:01
-
15:49
-
15:37
-
14:38
-
14:22
-
14:03
-
13:47
-
13:20
-
13:14
-
13:03
-
12:14
-
11:25
-
10:47
-
10:31
-
09:51
-
09:25
-
00:56
- 26 сентября 2020
-
23:40
-
21:56
-
21:40
-
20:00
-
19:30
-
19:03
-
18:04
-
17:45
-
16:59
-
16:22
-
16:13