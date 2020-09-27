Вавринка уверенно обыграл Маррея на старте «Ролан Гаррос»

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции. В стартовом матче 16-й сеяный Вавринка обыграл британца Энди Маррея, получившего уайлд-кард от организаторов, со счётом 6:1, 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 40 минут. Вавринка 9 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 6 брейк-пойнтов из 8. Маррей подал два эйса, трижды ошибся на подаче и не использовал три возможности взять подачу соперника.

За выход в третий круг «Ролан Гаррос» Вавринка сыграет с немцем Домиником Кёпфером, обыгравшим ещё одного обладателя уайлд-кард француза Антуана Хона – 6:2, 3:6, 6:1, 6:1.

Открытый чемпионат Франции завершится 11 октября. Действующими чемпионами соревнований являются испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти.