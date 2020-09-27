Виктория Азаренко объяснила требование прервать матч на «Ролан Гаррос»

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко объяснила свои требования прервать матч первого круга «Ролан Гаррос» во время небольшого дождя желанием адаптироваться к игре на грунте в прохладную и влажную погоду. Азаренко уверенно обыграла теннисистку из Черногории Данку Ковинич — 6:1, 6:2.



«Условия и всё вокруг — это меня не беспокоит. Меня может тревожить только моя собственная игра. Всё остальное – внешние проблемы.

Не назвала бы условия идеальными, но это то, что есть. И нужно адаптироваться. Некоторые удары, которые делала сегодня, даже не знаю, был это хороший теннис или просто отличная адаптация, потому что иногда это были нелучшие удары.

Я очень беспокоилась о том, как буду двигаться в таких условиях. Но сегодня я двигалась очень хорошо. Движения были плавными, я везде скользила. Когда я сосредотачиваюсь на том, что нужно улучшить, это происходит автоматически», — приводит слова Азаренко пресс-служба «Ролан Гаррос».