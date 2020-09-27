Калинская не сумела выйти во второй круг «Ролан Гаррос», проиграв Бушар

Российская теннисистка Анна Калинская не сумела выйти во второй круг Открытого чемпионата Франции. В стартовом матче Калинская потерпела поражение от канадки Эжени Бушар, получившей уайлд-кард от организаторов, со счётом 4:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. Калинская дважды подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 6. Бушар подала один эйс, один раз ошиблась на подаче и реализовала 6 брейков.
За выход в третий круг соревнований Бушар сыграет с представительницей Австралии Дарьей Гавриловой, которая на старте «Ролан Гаррос» обыграла 24-ю сеяную украинку Даяну Ястремскую со счётом 6:4, 6:3. Встреча Бушар – Гаврилова состоится в среду, 30 сентября.
Открытый чемпионат Франции завершится 11 октября. Действующими чемпионами соревнований являются испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти. В женском турнире будет новая чемпионка — Барти отказалась от защиты титула и досрочно завершила сезон.
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