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Калинская не сумела выйти во второй круг «Ролан Гаррос», проиграв Бушар

Калинская не сумела выйти во второй круг «Ролан Гаррос», проиграв Бушар
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Российская теннисистка Анна Калинская не сумела выйти во второй круг Открытого чемпионата Франции. В стартовом матче Калинская потерпела поражение от канадки Эжени Бушар, получившей уайлд-кард от организаторов, со счётом 4:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. Калинская дважды подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 6. Бушар подала один эйс, один раз ошиблась на подаче и реализовала 6 брейков.

За выход в третий круг соревнований Бушар сыграет с представительницей Австралии Дарьей Гавриловой, которая на старте «Ролан Гаррос» обыграла 24-ю сеяную украинку Даяну Ястремскую со счётом 6:4, 6:3. Встреча Бушар – Гаврилова состоится в среду, 30 сентября.

Открытый чемпионат Франции завершится 11 октября. Действующими чемпионами соревнований являются испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти. В женском турнире будет новая чемпионка — Барти отказалась от защиты титула и досрочно завершила сезон.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
27 сентября 2020, воскресенье. 20:05 МСК
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4  
6 		6  
         
Эжени Бушар
Канада
Эжени Бушар
Э. Бушар
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
27 сентября 2020, воскресенье. 20:00 МСК
Даяна Ястремская
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3  
6 		6  
         
Дарья Гаврилова
Австралия
Дарья Гаврилова
Д. Гаврилова
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