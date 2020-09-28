Вавринка: играть против Маррея всегда будет чем-то особенным

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка прокомментировал победу над британцем Энди Марреем в первом круге «Ролан Гаррос» — 6:1, 6:3, 6:2.

«Я ожидал тяжёлого матча, сосредоточен на встрече с таким чемпионом, как Энди. Даже если счёт на табло только в одну сторону, как сегодня, не стоит ослаблять концентрацию. Никогда не знаешь, что может случиться. Сегодня я действительно доволен тем, что сделал на корте. Прекрасные ощущения, и я с нетерпением жду следующего матча.

Энди выиграл всё, что можно выиграть в теннисе. Он был первой ракеткой. У него была потрясающая карьера. Он вернулся после операции на бедре. Никто не ожидал, что он вернётся в тур, но он сделал это. Он невероятный чемпион. Играть против него всегда будет чем-то особенным», — приводит слова Вавринки пресс-служба турнира.