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Анна Блинкова поднялась на одну строчку в рейтинге WTA

Анна Блинкова поднялась на одну строчку в рейтинге WTA
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

В обновлённом рейтинге WTA от 28 сентября российская теннисистка Анна Блинкова поднялась на 58-ю строчку. В первой десятке изменений не произошло. Лучшая из россиянок, Екатерина Александрова, занимает 31-ю позицию.

Рейтинг WTA. 28 сентября
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8717.
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 7255.
3 (3). Наоми Осака (Япония) — 5780.
4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 5205.
5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 4960.
6 (6). Софья Кенин (США) — 4700.
7 (7). Бьянка Андрееску (Канада) — 4555.
8 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4335.
9 (9). Серена Уильямс (США) — 4080.
10 (10). Белинда Бенчич (Швейцария) — 4010.

31 (31). Екатерина Александрова (Россия) — 1775…
33 (33). Светлана Кузнецова (Россия) — 1631...
38 (38). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1570…
42 (42). Вероника Кудерметова (Россия) — 1388...
58 (59). Анна Блинкова (Россия) — 1114...
71 (71). Дарья Касаткина (Россия) — 935...
89 (89). Варвара Грачёва (Россия) — 778...
92 (92). Анастасия Потапова (Россия) — 759.

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