Анна Блинкова поднялась на одну строчку в рейтинге WTA

В обновлённом рейтинге WTA от 28 сентября российская теннисистка Анна Блинкова поднялась на 58-ю строчку. В первой десятке изменений не произошло. Лучшая из россиянок, Екатерина Александрова, занимает 31-ю позицию.



Рейтинг WTA. 28 сентября

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8717.

2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 7255.

3 (3). Наоми Осака (Япония) — 5780.

4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 5205.

5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 4960.

6 (6). Софья Кенин (США) — 4700.

7 (7). Бьянка Андрееску (Канада) — 4555.

8 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4335.

9 (9). Серена Уильямс (США) — 4080.

10 (10). Белинда Бенчич (Швейцария) — 4010.

…

31 (31). Екатерина Александрова (Россия) — 1775…

33 (33). Светлана Кузнецова (Россия) — 1631...

38 (38). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1570…

42 (42). Вероника Кудерметова (Россия) — 1388...

58 (59). Анна Блинкова (Россия) — 1114...

71 (71). Дарья Касаткина (Россия) — 935...

89 (89). Варвара Грачёва (Россия) — 778...

92 (92). Анастасия Потапова (Россия) — 759.