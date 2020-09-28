«Ты не обязана играть на турнирах „Большого шлема“». Виландер раскритиковал Азаренко

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» Матс Виландер раскритиковал поведение представительницы Беларуси Виктории Азаренко в матче первого круга «Ролан Гаррос» с Данкой Ковинич из Черногории.

Бывшая первая ракетка мира отказалась продолжать матч из-за холода и дождя. Виктория сказала: «Какой смысл сидеть здесь, как утки? На улице восемь градусов, а я живу во Флориде». После этого она покинула корт. Её примеру последовала Ковинич. Спустя 15 минут встреча возобновилась. В итоге Азаренко победила со счётом 6:1, 6:2.

«Есть игроки, которые просто любят теннис. Но есть и другие, как Виктория Азаренко. Она любит публику и хочет быть идеальной. Я это понимаю, но это не может быть оправданием её комментариев. Ты должна выходить, стараться изо всех сил, а иначе не выходи. Ты не обязана играть на турнирах „Большого шлема“.



Кажется, погода стала самым сложным испытанием для игроков. Они спрашивают, действительно ли им нужно сейчас находиться в Париже и заниматься этим. Раньше всё было не так. Смотреть US Open было интересно, а здесь нас ждёт большое испытание.

Азаренко указала на целый клубок проблем. Но вообще это может стать и прекрасной рекламой для профессионального тенниса", — цитирует Виландера Tennis Head.