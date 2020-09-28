Александр Зверев: все продолжают говорить, что на ТБШ я хорошо не играю

Немецкий теннисист Александр Зверев после выхода во второй круг Открытого чемпионата Франции оценил свой прогресс в результатах на турнирах «Большого шлема». Ранее он дошёл до финала US Open, где проиграл австрийцу Доминику Тиму.

«Все продолжают говорить, что на турнирах „Большого шлема“ я хорошо не играю. Чувствую, что в этом году я доказываю обратное. Это началось с Australian Open. На мэйджорах я стал играть спокойнее. Пожалуй, по результатам на „Шлемах“ в этом году я иду на третьем месте после Джоковича и Тима. Конечно, я хочу выиграть титул, и не один.

В Нью-Йорке я был в двух очках от победы. Конечно, после финала я был расстроен и разочарован. Но в то же время знаю, насколько близко я подобрался к титулу. После этого я провёл время на яхте в Монако и ничего не делал. Затем прибыл сюда, потренировался. Надеюсь, проведу здесь семь матчей. Это нелегко, потому что в Париже выступают великолепные теннисисты. Буду двигаться вперёд матч за матчем", — цитирует Зверева официальный сайт «Ролан Гаррос».

В стартовом матче «Ролан Гаррос» шестой сеяный Зверев нанёс поражение австрийцу Деннису Новаку со счётом 7:5, 6:2, 6:4.