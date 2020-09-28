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Виландер: зачем Маррей на «РГ»? Есть ли у него право отбирать уайлд-кард у молодых?

Виландер: зачем Маррей на «РГ»? Есть ли у него право отбирать уайлд-кард у молодых?
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» Матс Виландер выразил недовольство игрой британца Энди Маррея в матче стартового раунда Открытого чемпионата Франции со швейцарцем Стэном Вавринкой. Бывшая первая ракетка мира получил уайлд-кард на эти соревнования и проиграл со счётом 1:6, 3:6, 2:6.

«Я переживаю за Энди Маррея. Пусть он объяснит, зачем он здесь, зачем он дарит нам ложную надежду на то, что однажды совершит камбэк. Думаю, Энди Маррею нужно перестать думать о себе и начать вспоминать, кем он был. Есть ли у него право отбирать уайлд-кард у молодых игроков?» — приводит слова Виландера Tennis Head.

Следующим соперником Вавринки будет представитель Германии Доминик Кёпфер. Турнир завершится 12 октября.

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