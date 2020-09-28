Энди Маррей отреагировал на жёсткую критику со стороны Матса Виландера

Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей отреагировал на критику со стороны семикратного победителя турниров «Большого шлема» шведа Матса Виландера. После поражения Энди в первом круге «Ролан Гаррос» от швейцарца Стэна Вавринки со счётом 1:6, 3:6, 2:6 Виландер призвал британца объяснить, зачем он вообще участвовал в турнире и почему согласился взять уайлд-кард, не дав таким образом шанса кому-то из молодых игроков.

Маррей в «инстаграм-сториз» опубликовал высказывание Виландера и написал: «Люблю такое».

Ранее сам Энди назвал это поражение худшим в своей карьере на турнирах «Большого шлема».

Следующим соперником Вавринки в Париже будет представитель Германии Доминик Кёпфер. Турнир завершится 12 октября.