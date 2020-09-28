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Энди Маррей отреагировал на жёсткую критику со стороны Матса Виландера

Энди Маррей отреагировал на жёсткую критику со стороны Матса Виландера
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей отреагировал на критику со стороны семикратного победителя турниров «Большого шлема» шведа Матса Виландера. После поражения Энди в первом круге «Ролан Гаррос» от швейцарца Стэна Вавринки со счётом 1:6, 3:6, 2:6 Виландер призвал британца объяснить, зачем он вообще участвовал в турнире и почему согласился взять уайлд-кард, не дав таким образом шанса кому-то из молодых игроков.

Маррей в «инстаграм-сториз» опубликовал высказывание Виландера и написал: «Люблю такое».

Ранее сам Энди назвал это поражение худшим в своей карьере на турнирах «Большого шлема».

Следующим соперником Вавринки в Париже будет представитель Германии Доминик Кёпфер. Турнир завершится 12 октября.

Виландер: зачем Маррей на «РГ»? Есть ли у него право отбирать уайлд-кард у молодых?
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